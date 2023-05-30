Киевская полиция купила гибридный Toyota Camry стоимостью свыше 1,6 миллиона грн (фото)

Toyota Camry 2.5 Hybrid e-CVT оснащена 218-сильной силовой установкой. В список оснащения входят круиз-контроль, климат-контроль, ионизатор, датчики дождя и освещения.

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Автопарк Управления полиции охраны в городе Киеве пополнит гибридный седан Toyota Camry. Стоимость такого автомобиля составляет 1 620 696 грн. Информацией о закупке поделились на сайте Prozorro.

По результатам тендера Управление полиции охраны в городе Киеве получит у ООО "ВІДІ АВТОСТРАДА" Toyota Camry 2.5 Hybrid e-CVT. Седан выполнен в комплектации Prestige+. В список оснащения дополнительно войдут сигнально-громкоязычное устройство мощностью 150 Вт и синие проблесковые маячки с питанием от розетки 12В.

Управление полиции охраны в городе Киеве заказало только один гибридный седан Фото: Prozorro

Toyota Camry оснащается множеством подушек безопасности, включая фронтальные и боковые, для водительских колен, передние и задние защитные шторки. Также в комплектацию входят круиз-контроль, климат-контроль, ионизатор, датчики дождя и освещения.

Toyota Camry оснащена всеми современными системами безопасности Фото: Toyota

Toyota Camry 2.5 Hybrid e-CVT оснащается гибридной силовой установкой с 2,5-литровым двигателем и электромотором суммарной мощностью 218 л.с. и 221 Нм крутящего момента. Она работает в паре с бесступенчатой коробкой переключения передач.

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Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 8,3 секунды. Максимальная скорость составляет 180 км/ч.

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