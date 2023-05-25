Нацполиция закупила мощные спорткары Volkswagen стоимостью свыше 2 миллионов гривен (фото)

Volkswagen Arteon R-Line оснащен 280-сильным турбомотором и разгоняется до 100 км/ч за 5,6 с. Комплектация авто включает трехзонный климат-контроль и массаж сидений.

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Автопарк Национальной полиции Украины пополнят спортивные Volkswagen Arteon. Правоохранители закупили сразу пять таких авто, причем в заряженном исполнении. Информация об их закупке появилась в системе Prozorro.

Всего закуплено пять Volkswagen Arteon R-Line Фото: Фото: prozorro

Суммарная стоимость автомобилей составляет 12 043 039,2 гривен. Цена Volkswagen Arteon 2023 варьируется – заказанные машины стоят от 2 200 549,5 до 2 494 999,50 гривен. Поставщика не раскрывают, ведь речь идет об оборонной закупке. Указано, что VW Arteon были поставлены до 5 мая.

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Все Volkswagen Arteon закуплены в комплектации R-Line и в мощном исполнении 2,0 TSI 4Motion. Такой лифтбэк оснащен 2,0-литровым 280-сильным турбомотором, 7-ступенчатой роботизированной КПП с двумя сцеплениями и полным приводом. Он разгоняется до 100 км/ч за 5,6 с и развивает 250 км/ч.

Комплектация Volkswagen Arteon R-Line довольно богатая Фото: Volkswagen

Комплектация Volkswagen Arteon R-Line довольно богатая. Его салон отделан кожей и микрофиброй, установлены трехзонный климат-контроль, электроприводы сиденья водителя и крышки багажника, камеры кругового обзора, массаж кресел, адаптивный круиз-контроль и систему автоматического экстренного торможения. Цена Volkswagen Arteon R-Line 2,0 TSI 4Motion в Украине стартует с 2 030 957 гривен.

Ранее Фокус сообщал, что Volkswagen Arteon вскоре могут снять с производства.

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