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Авто

Київська поліція купила гібридний Toyota Camry вартістю понад 1,6 мільйона гривень (фото)

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Фото: toyota.com.ua | Гібридний седан виконаний у комплектації Prestige+

Toyota Camry 2.5 Hybrid e-CVT оснащена 218-сильною силовою установкою. До списку оснащення входять круїз-контроль, клімат-контроль, іонізатор, датчики дощу та освітлення.

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Автопарк Управління поліції охорони у Києві поповнить гібридний седан Toyota Camry. Вартість такого автомобіля складає 1 620 696 грн. Інформацією про закупівлю поділилися на сайті Prozorro.

За результатами тендеру Управління поліції охорони у місті Києві отримає у ТОВ "ВІДІ АВТОСТРАДА" Toyota Camry 2.5 Hybrid e-CVT. Седан виконаний у комплектації Prestige+. До списку оснащення додатково увійдуть сигнально-гучномовний пристрій потужністю 150 Вт та сині проблискові маячки з живленням від розетки 12В.

Закупівля Toyota Camry поліція Fullscreen
Управління поліції охорони у місті Києві замовило лише один гібридний седан
Фото: Prozorro

Toyota Camry оснащується безліччю подушок безпеки, включаючи фронтальні та бічні, для колін водія, передні та задні захисні шторки. Також в комплектацію входять круїз-контроль, клімат-контроль, іонізатор, датчики дощу та освітлення.

Toyota Camry Fullscreen
Toyota Camry оснащена всіма сучасними системами безпеки
Фото: Toyota

Toyota Camry 2.5 Hybrid e-CVT оснащується гібридною силовою установкою з 2,5-літровим двигуном та електромотором сумарною потужністю 218 к.с. і 221 Нм крутного моменту. Вона працює в парі з безступінчастою коробкою перемикання передач.

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Розгін від 0 до 100 км/год займає 8,3 секунди. Максимальна швидкість становить 180 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що у США поліцейські отримали електромобілі Tesla Model 3.