Продажи новых авто в Украине выросли вдвое: самые популярные марки и модели (фото)

Авторынок Украины продолжает восстанавливаться, однако до уровня 2021 года ему еще далеко. Наибольшим спросом пользуются новые Toyota и Renault.

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За май в Украине продано 5,1 тыс. новых легковых автомобилей. Это примерно на уровне апрельских показателей, но сразу в два раза больше, чем в мае 2022 года. Такую статистику приводит ассоциация "Укравтопром".

Столь высокий рост обусловлен тем, что в мае прошлого года авторынок Украины только начал восстанавливаться в условиях войны и продажи авто были на невысоком уровне. Впрочем, нынешние показатели сразу на 39% ниже, чем в мае 2021 года.

Лидером рынка остался Renault Duster Фото: Renault

Лидеры украинского авторынка остались прежними. Первое место сохраняет Toyota с 861 проданными авто, а второе – Renault (501 авто).

На третью позицию поднялся Volkswagen – 446 проданных машин. Замыкают ТОП-5 Hyundai (347 авто) и BMW (344 шт.).

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Новый Duster 2023 получил дорогую спортивную версию (фото)

Самый популярный автомобиль в Украине – по-прежнему Renault Duster. В мае кроссовер нашел 472 покупателя.

Всего же за 5 месяцев 2023 года в Украине продано 21,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее Фокус сообщал, что на украинском рынке появятся недорогие электрокроссоверы Citroen с запасом хода свыше 400 км.

Также мы писали, что в Украине появился новейший электрокроссовер Toyota bZ4X.