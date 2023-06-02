В Украине заметили необычный кабриолет Ford в ретро-стиле (фото)

Ford Thunderbird разделяет платформу с Lincoln LS и Jaguar S-Type и оснащается 3,9-литровым двигателем V8. Кабриолет способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 7 секунд.

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В Киеве заметили необычный ретро-кабриолет Ford Thunderbird (11G). Всего было выпущено 68 095 таких автомобилей. Фото опубликовали в Instagram-аккаунте t.o.p.c.a.r.s_u.a.

На улицах Киева обнаружили Ford Thunderbird, окрашенный в голубой цвет Thunderbird Blue. Этот оттенок можно было встретить на модели первого поколения.

Ford Thunderbird 11-го поколения был представлен в 2002 году. Его дизайн вдохновлен первым поколением модели, которое выпускалось в 1950-х.

Кабриолет разделяет платформу с Lincoln LS и Jaguar S-Type. Эти автомобили оснащаются некоторыми общими деталями.

Под капотом установлен 3,9-литровый двигатель V8 от Jaguar мощностью 256 л.с. и 362 Нм крутящего момента. Он работает в паре с пятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Ford Thunderbird способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 7 секунд. Максимальная скорость составляет 210 км/ч.

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Продажи Ford Thunderbird 11-го поколения закончились в 2005 году. Причиной стал низкий спрос на модель.

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