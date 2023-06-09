Хотел увидеть маму: полиция поймала 10-летнего мальчика на угнанном кроссовере (видео)

Мальчик уже совершал преступления и некоторое время находился в Центре заключения для несовершеннолетних. Несовершеннолетний хотел приехать к своей маме на угнанном авто.

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В штате Мичиган полиция поймала 10-летнего мальчика, который угнал кроссовер Buick Encore. Он совершил преступление, чтобы увидеть свою маму. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

В полицию поступило несколько сообщений об угоне Buick Encore от очевидцев и от компании OnStar, которая предоставляет услуги связи для владельцев автомобилей General Motors. Сотрудники смогли отследить автомобиль дистанционно.

Угон произошел в городе Буэна-Виста. По предварительной информации, мальчик угнал кроссовер и отправился к своей матери. Выяснилось, что автомобиль принадлежит женщине.

До инцидента мальчик гостил у родственников. Он тайком пробрался в автомобиль и поехал на нем по шоссе.

Во время преследования мальчик неуклюже ездил между полосами движения. В OnStar дистанционно заглушили двигатель автомобиля, после чего он въехал в заграждение. Затем мальчик вышел из авто и полицейские гнались за ним пешком.

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Известно, что мальчик некоторое время находился в Центре заключения для несовершеннолетних округа Сагино. Сейчас полицейские выясняют все детали инцидента.

Ранее Фокус сообщал, что на Оболонском проспекте в Киеве мужчина ударил водителя Mitsubishi Lancer, угнал его машину и попал в ДТП.