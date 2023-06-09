Хотів побачити маму: поліція спіймала 10-річного хлопчика на викраденому кросовері (відео)

Хлопчик уже скоював злочини та якийсь час перебував у Центрі ув'язнення для неповнолітніх. Він хотів приїхати до своєї мами на викраденому авто.

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У штаті Мічиган поліція спіймала 10-річного хлопчика, який викрав кросовер Buick Encore. Він скоїв злочин, щоб побачити свою маму. Про це повідомили на сайті Carscoops.

До поліції надійшло кілька повідомлень про викрадення Buick Encore від очевидців та від компанії OnStar, яка надає послуги зв'язку для власників автомобілів General Motors. Співробітники змогли відстежити автомобіль дистанційно.

Викрадення сталося у місті Б'юна-Віста. За попередньою інформацією, хлопчик викрав кросовер і вирушив до своєї матері. З'ясувалося, що автомобіль належить жінці.

До інциденту хлопчик гостював у родичів. Він потай пробрався в автомобіль і поїхав на ньому по шосе.

Під час переслідування хлопчик незграбно їздив поміж смугами руху. У OnStar дистанційно заглушили двигун автомобіля, після чого він в'їхав у огорожу. Потім хлопчик вийшов з авто і поліцейські гналися за ним пішки.

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Відомо, що хлопчик якийсь час перебував у Центрі ув'язнення для неповнолітніх округу Сагіно. Наразі поліцейські з'ясовують усі деталі інциденту.

Раніше Фокус повідомляв, що на Оболонському проспекті в Києві чоловік ударив водія Mitsubishi Lancer, викрав його машину та потрапив у ДТП.