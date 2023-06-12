Названы самые популярные новые автомобили в разных регионах Украины (фото)

Предпочтения покупателей сильно отличаются в зависимости от региона. Украинцы в основном отдают предпочтение недорогим и практичным кроссоверам.

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Эксперты проанализировали данные о продажах новых автомобилей в Украине за май. Названы самые популярные модели на крупнейших региональных рынках. Об этом рассказали в ассоциации Укравтопром.

В мае самыми крупными региональными рынками Украины стали город Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Харьковская области. Там купили больше всего новых автомобилей за месяц.

В Киеве купили 35% от всех проданных за месяц авто в Украине. Доля Днепропетровской области составила 9%, а Киевской области — 8%.

Renault Duster стал бестселлером в трех регионах Украины Фото: Renault

Самые популярные новые автомобили по регионам:

Киев, Днепропетровская и Харьковская области — Renault Duster ;

; Киевская область — Volkswagen ID.4 ;

; Одесская область — Toyota RAV4.

Чаще всего подержанные автомобили из других стран импортировали во Львовскую область. В этом регионе зафиксировано 12% от всех растаможенных авто за месяц.

В Винницкую область ввезли 7% от всех импортированных авто с пробегом за месяц, а в Днепропетровскую область — 6%. В Ровенскую область импортировали еще 5,8% подержанных автомобилей.

Важно

Какие кроссоверы с пробегом покупают украинцы: самые популярные модели (фото)

В сегменте импортированных подержанных автомобилей во Львовской, Винницкой, Ровенской областях и Киеве бестселлером стал Volkswagen Golf. В Днепропетровской области чаще всего растаможивали Renault Megane.

Volkswagen Golf стал самым популярным импортированным авто в четырех регионах Украины Фото: Volkswagen

Ранее Фокус писал, что в Украине в мае увеличились продажи электромобилей.