Ради науки: на спорткар Toyota установили тонкие пластиковые колеса (видео)

Блогеры проверили, сможет ли автомобиль ездить с тонкими колесами из пластика по дорогам. Такая странная идея едва не закончилась серьезной поломкой.

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Блогеры установили на спорткар Toyota Supra (A80) тонкие прозрачные колеса из пластика. Эксперимент прошел не совсем удачно. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

Энтузиасты решили проверить, сможет ли автомобиль ездить с тонкими колесами из пластика. Тестовым авто стал спорткар Toyota Supra, который особо ценится среди любителей быстрой езды.

Для спорткара изготовили комплект прозрачных колес. Они очень тонкие и выглядят довольно хрупко.

Блогеры решили провести эксперимент далеко не в лучших условиях. Для этого автомобиль проехался по гравийной дороге.

Тонкие колеса не давали Toyota Supra достаточно сцепления, чтобы уверенно держаться на дороге. Поэтому водителю пришлось ехать на низкой скорости.

Спустя время правое заднее колесо все же сломалось. К счастью, автомобиль не пострадал и не нуждается в ремонте.

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Toyota Supra оснащается 3,0-литровым атмосферным или турбированным двигателем в зависимости от модификации. Топовые варианты выдают мощностью 330 л.с. и 440 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5,1 секунды, а максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Ранее Фокус писал, что блогер создал странный велосипед с треугольными колесами, на котором можно ездить.