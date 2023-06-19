Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Новая Dacia Sandero станет самым дешевым электромобилем в Европе

Dacia, Dacia Sandero, Renault, Электромобили, Электрокары, Авто, Автомобили, Фото, Новинки
Фото: Dacia | Dacia Sandero следующего поколения получит сразу несколько силовых установок на выбор

Электрическая версия Dacia Sandero не получит быструю зарядку и аккумулятор большой емкости, но будет дешевле конкурентов. Новинка сможет проехать около 225 км на одном заряде.

Related video

Dacia Sandero следующего поколения станет самым дешевым полноразмерным электромобилем в Европе. Также модель может сохранить версии с бензиновым двигателем. Об этом рассказали на сайте Autocar.

Генеральный директор Dacia Денис Ле Вот заявил, что новый хэтчбек Sandero появится в 2027 или 2028 году. Модель следующего поколения может стать еще дешевле за счет сокращения некоторых расходов.

Денис Ле Вот подчеркнул, что электрическая версия Dacia Sandero не получит быструю зарядку и аккумулятор большой емкости. Вместо этого бренд сосредоточится на том, чтобы сделать модель как можно доступнее.

Все новые автомобили Dacia, включая кроссовер Duster следующего поколения будут основаны на платформе CMF-B. Электромобили построят на родственной архитектуре CMF-BEV.

По слухам, электрическая Dacia Sandero сможет проехать около 225 км на одном заряде. На автомобиль будут устанавливать натриевые батареи.

Важно
Новый Renault Sandero 2023 полностью рассекретили до премьеры (фото)
Новый Renault Sandero 2023 полностью рассекретили до премьеры (фото)

Вероятнее всего, версии с ДВС также будут доступны для Dacia Sandero следующего поколения. Это могут быть силовые установки с "мягким" гибридом.

Ранее Фокус писал, что Dacia готовит новую флагманскую модель на 2026 год.