Новый премиальный внедорожник от Nissan рассекретили до премьеры (фото)

Новый Infiniti QX80 сохранит брутальный дизайн, но станет более технологичным для сохранения конкурентоспособности. Внедорожник получит новый двигатель V6 и современные системы безопасности.

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Премиальный внедорожник Infiniti QX80 следующего поколения заметили во время тестов на дорогах. Модель станет технологичнее и сильно преобразится внешне. Об этом рассказали на сайте The Drive.

Infiniti QX80 основан на базе Nissan Patrol, но предлагает более высокий уровень роскоши. Внедорожник выпускается с 2013 года и с тех пор пережил несколько обновлений.

Модель сохранит узнаваемый силуэт, но станет более современной внешне. Спереди появится раздельная оптика с узкими дневными ходовыми огнями. Также сохранится большая решетка радиатора.

Новый Infiniti QX80 получит массивную решетку радиатора Фото: the drive

Боковые крылья станут шире и более выраженными, чем у внедорожника текущего поколения. Колесные арки получат пластиковые молдинги.

Infiniti QX80 получит более широкие колесные арки Фото: the drive

Ожидается, что интерьер нового Infiniti QX80 сильно преобразится. Внедорожник получит современные системы безопасности и некоторые передовые технологии.

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О силовых установках для следующего поколения внедорожника пока мало что известно. Подтверждено только то, что 5,6-литровый двигатель V8 будет заменен на более экологичный и компактный двигатель V6.

Ранее Фокус писал, что купе Infiniti Q60 сняли с производства из-за низкого спроса.