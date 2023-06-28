Новые электрические пикап и внедорожник Volkswagen рассекретили до премьеры (фото)

Знаменитые внедорожники Scout возродят в формате электромобилей "под крылом" концерна Volkswagen. Производство авто наладят в США.

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В интернет случайно попали изображения внедорожных электромобилей Scout. Их показали во время презентации в рамках мероприятия Volkswagen Capital Markets Day. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Дизайн выполнен в духе классического Scout 1961 года Фото: autoevolution.com

На рендере изображены внедорожник и четырехдверный пикап Scout. Их дизайн выполнен в духе классического International Harvester Scout 1961 года – у авто высокий капот и изогнутые задние стойки крыши.

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Напомним, что Volkswagen выкупил бренд Scout. Под этой маркой в США будут выпускать электромобили повышенной проходимости. Концепт-кары будущих моделей презентуют в 2024 году, а их производство стартует с 2026 года.

Стартовая цена Scout составит около 40 000 долларов Фото: Volkswagen

Пока информация про электромобили Scout держатся в секрете. Известно, что стартовая цена электромобилей составит около 40 000 долларов, а запас хода достигнет примерно 600 км.

Авто построят на полностью новой платформе, а основной упор разработчики сделают на внедорожные качества. Главным конкурентом Scout называют Rivian. Ежегодно планируют выпускать по 200 000 таких электрокаров.

Ранее Фокус сообщал, что Volkswagen готовит электромобили мощностью до 1700 л. с.

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