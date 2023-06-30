Жертвы санкций: в РФ обнаружили огромную стоянку с сотнями недособранных авто (фото)

У Kia Cerato, Soul и Seltos не хватает деталей салона и мультимедийной системы. Поставки этих компонентов прекращены после введения санкций против РФ.

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В России обнаружили огромную стоянку с сотнями новых Kia 2022 года выпуска. Автомобили хранятся на паркинге предприятия "Автотор" в Калининграде. Об этом сообщает Autonews РБК.

У авто отсутствуют детали салона Фото: РБК

На парковке собраны Kia Cerato, Soul и Seltos. Все они были выпущены в начале 2022 года, однако являются недособранными. У одних авто отсутствует передняя панель, в других – дисплей мультимедиа и элементы внутренней отделки.

Недостающие компоненты невозможно ввести в РФ после введения санкций Фото: РБК

Дело в том, что санкции, введенные после полномасштабного российского вторжения в Украину, на "Автотор" прекратились поставки автомобильных запчастей и компонентов.

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Сборка Kia в Калининграде окончательно прекратилась в апреле 2022 года, и часть недоукомплектованных машин так и остались стоять на паркинге предприятия. Сейчас на "Автоторе" собирают китайские BAIC и Kaiyi.

Автомобили выпущены в 2022 году Фото: РБК

Руководство завода заявило, что надеется в будущем дособрать Kia, но не уточнило когда именно и как получит недостающие автокомпоненты. Однако длительный простой под открытым небом явно не идет на пользу машинам.

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