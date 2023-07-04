Американцы показали стильный электрический спорткар с запасом хода свыше 900 км (фото)

Ожидается, что Fisker Ronin оснастят двумя или тремя электромоторами суммарной мощностью до 800 сил. Спорткар может поступить в продажу уже в 2025 году.

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Американский бренд Fisker показал новый электрический спорткар Ronin. Новинка получит стильный дизайн и сможет проехать более 900 км на одном заряде. Об этом сообщили на сайте Electrek.

Fisker готовит сразу несколько полностью электрических моделей, среди которых кроссоверы и пикап. Спорткар Ronin сильно отличается от других авто бренда.

На первых официальных изображениях демонстрируется экстерьер новинки. Спереди появится эффектная оптика с множеством световых элементов.

Задние фонари будут выполнены в виде двух светодиодных полос. Внешний вид дополняют необычные аэродинамичные колесные диски.

Fisker Ronin получит обтекаемый силуэт Фото: instagram.com/henrikfisker

Глава Fisker Хенрик Фискер заявил, что Ronin сможет проехать до 965 км на одном заряде. Поэтому стоит ожидать, что новинка получит аккумуляторную батарею большой емкости.

По слухам, Fisker Ronin будет оснащен двумя или тремя электромоторами суммарной мощностью до 800 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать чуть более 3 секунд.

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Премьера Fisker Ronin состоится уже 3 августа. На презентации также будут объявлены подробные технические характеристики новинки.

Ранее Фокус рассказал, что электрический кроссовер Fisker Ocean 2023 получит новую версию Force E.