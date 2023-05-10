В США показали экстремальный электрический внедорожник для самых суровых условий (фото)

Новый Fisker Ocean Force E получил внедорожную резину и защиту днища, а его клиренс увеличен. Электрический внедорожник оснащен 550-сильной установкой.

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Электрический кроссовер Fisker Ocean 2023 получит новую версию Force E. Модель подготовят к серьезному бездорожью. Первые ее фото появились на официальном сайте Fisker.

За доработку Fisker Ocean взялся британский конструктор Дэвид Кинг, который с 80-х годов строит раллийные внедорожники. Он возглавил специальное подразделение Magic Works. Хотя Force E выглядит как безумный концепт-кар, его планируют выпускать небольшими сериями начиная с четвертого квартала нынешнего года.

Внедорожник получил огромные шины и защиту днища Фото: Fisker

Электромобиль Fisker Ocean получил огромные 33-дюймовые шины для бездорожья, а его клиренс увеличен. Кроме того, кроссоверу усилили бамперы, добавили защиту днища и багажник на крышу. Кроме того, установлена дополнительная оптика.

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Кроссовер Fisker Ocean Force E оснащен полным приводом и двумя электромоторами. Суммарная мощность установки будет на уровне топовой версии стандартной модели — 550 л. с. Запас хода, скорее всего, существенно уменьшится (у обычного кроссовера он составляет 560 км).

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