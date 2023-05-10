У США показали екстремальний електричний позашляховик для найсуворіших умов (фото)

Новий Fisker Ocean Force E отримав позашляхову гуму та захист днища, а його кліренс збільшено. Електричний позашляховик оснащений 550-сильною установкою.

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Електричний кросовер Fisker Ocean 2023 отримає нову версію Force E. Модель підготують до серйозного бездоріжжя. Перші її фотографії з'явилися на офіційному сайті Fisker.

За доопрацювання Fisker Ocean взявся британський конструктор Девід Кінг, який із 80-х будує ралійні позашляховики. Він очолив спеціальний підрозділ Magic Works. Хоча Force E має вигляд шаленого концепт-кара, його планують випускати невеликими серіями, починаючи з четвертого кварталу цього року.

Позашляховик отримав величезні шини та захист днища Фото: Fisker

Електромобіль Fisker Ocean отримав величезні 33-дюймові шини для бездоріжжя, а його кліренс збільшений. Крім того, кросоверу посилили бампери, додали захист днища та багажник на дах. Крім того, встановлено додаткову оптику.

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Кросовер Fisker Ocean Force E оснащений повним приводом і двома електромоторами. Сумарна потужність установки буде на рівні топової версії стандартної моделі — 550 к. с. Запас ходу, швидше за все, значно зменшиться (у звичайного кросовера він становить 560 км).

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