Американці показали стильний електричний спорткар із запасом ходу понад 900 км (фото)

Очікується, що Fisker Ronin оснастять двома або трьома електромоторами сумарною потужністю до 800 сил. Спорткар може надійти в продаж уже у 2025 році.

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Американський бренд Fisker показав новий електричний спорткар Ronin. Новинка отримає стильний дизайн і зможе проїхати понад 900 км на одному заряді. Про це повідомили на сайті Electrek.

Fisker готує одразу кілька повністю електричних моделей, серед яких кросовери та пікап. Спорткар Ronin сильно відрізняється від інших авто бренду.

На перших офіційних зображеннях демонструється екстер'єр новинки. Спереду з'явиться ефектна оптика з безліччю світлових елементів.

Задні ліхтарі будуть виконані у вигляді двох світлодіодних смуг. Зовнішній вигляд доповнюють незвичайні аеродинамічні колісні диски.

Fisker Ronin отримає обтічний силует Фото: instagram.com/henrikfisker

Голова Fisker Генріх Фіскер заявив, що Ronin зможе проїхати до 965 км на одному заряді. Тому варто очікувати, що новинка отримає акумуляторну батарею великої місткості.

З чуток, Fisker Ronin буде оснащений двома або трьома електромоторами сумарною потужністю до 800 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займатиме трохи більше ніж 3 секунди.

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Прем'єра Fisker Ronin відбудеться вже 3 серпня. На презентації також буде оголошено докладні технічні характеристики новинки.

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