В Украине продается уникальный трехколесный спорткар из США (фото)

Трехколесный кабриолет Vanderhall Venice Speedster оснащен 182-сильным турбомотором и весит немногим более 600 кг. Спорткар разгоняется за 5 с и развивает 220 км/ч.

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Спорткар весит немногим более 600 кг Фото: topgir.com.ua

Американская компания Vanderhall Motor Works с 2010 года занимается выпуском оригинальных трехколесных спортивных авто. Конструкторы уже создали пять разных их моделей с бензиновыми и электрическими моторами.

Компания Vanderhall специализируется на трехколесных авто Фото: topgir.com.ua

Мелкосерийный родстер Vanderhall Venice Speedster презентовали в 2017 году. Двухместный спорткар отличается интересным дизайном с широкой решеткой радиатора и небольшим стеклом козырьком.

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Руль Vanderhall Venice Speedster отделан деревом. За кожаными спортивными креслами расположены дуги безопасности. Оснащение включает усилитель руля, аудиосистему и ABS.

Спорткар получил аудиосистему и усилитель руля Фото: topgir.com.ua

Спорткар оснащен 1,4-литровым турбомотором General Motors с увеличенной до 182 л. с. мощностью и 6-ступенчатой автоматической КПП. Он весит немногим более 600 кг, поэтому разгоняется до 100 км/ч за 5 с и развивает 220 км/ч. Продавец оценил авто в 34 500 долларов.

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