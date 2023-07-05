В Украине продается уникальный трехколесный спорткар из США (фото)
Трехколесный кабриолет Vanderhall Venice Speedster оснащен 182-сильным турбомотором и весит немногим более 600 кг. Спорткар разгоняется за 5 с и развивает 220 км/ч.
В Украине выставлен на продажу очень редкий Vanderhall Venice Speedster 2018 года. Это один из самых нестандартных спорткаров современности. Об авто рассказали на сайте ТопЖир.
Американская компания Vanderhall Motor Works с 2010 года занимается выпуском оригинальных трехколесных спортивных авто. Конструкторы уже создали пять разных их моделей с бензиновыми и электрическими моторами.
Мелкосерийный родстер Vanderhall Venice Speedster презентовали в 2017 году. Двухместный спорткар отличается интересным дизайном с широкой решеткой радиатора и небольшим стеклом козырьком.
Руль Vanderhall Venice Speedster отделан деревом. За кожаными спортивными креслами расположены дуги безопасности. Оснащение включает усилитель руля, аудиосистему и ABS.
Спорткар оснащен 1,4-литровым турбомотором General Motors с увеличенной до 182 л. с. мощностью и 6-ступенчатой автоматической КПП. Он весит немногим более 600 кг, поэтому разгоняется до 100 км/ч за 5 с и развивает 220 км/ч. Продавец оценил авто в 34 500 долларов.
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