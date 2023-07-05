В Україні продається унікальний триколісний спорткар зі США (фото)
Триколісний кабріолет Vanderhall Venice Speedster оснащений 182-сильним турбомотором і важить трохи більше 600 кг. Спорткар розганяється за 5 с і розвиває 220 км/год.
В Україні виставлено на продаж дуже рідкісний Vanderhall Venice Speedster 2018 року. Це один із найбільш нестандартних спорткарів сучасності. Про авто розповіли на сайті ТопЖир.
Американська компанія Vanderhall Motor Works з 2010 року займається випуском оригінальних триколісних спортивних авто. Конструктори вже створили п'ять різних їхніх моделей із бензиновими та електричними моторами.
Дрібносерійний родстер Vanderhall Venice Speedster презентували в 2017 році. Двомісний спорткар вирізняється цікавим дизайном із широкою решіткою радіатора і невеликим склом козирком.
Кермо Vanderhall Venice Speedster оздоблене деревом. За шкіряними спортивними кріслами розташовані дуги безпеки. Оснащення охоплює підсилювач керма, аудіосистему і ABS.
Спорткар оснащений 1,4-літровим турбомотором General Motors зі збільшеною до 182 к. с. потужністю і 6-ступінчастою автоматичною КПП. Він важить трохи більше 600 кг, тому розганяється до 100 км/год за 5 с і розвиває 220 км/год. Продавець оцінив авто в 34 500 доларів.
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