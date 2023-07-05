В Україні продається унікальний триколісний спорткар зі США (фото)

Триколісний кабріолет Vanderhall Venice Speedster оснащений 182-сильним турбомотором і важить трохи більше 600 кг. Спорткар розганяється за 5 с і розвиває 220 км/год.

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В Україні виставлено на продаж дуже рідкісний Vanderhall Venice Speedster 2018 року. Це один із найбільш нестандартних спорткарів сучасності. Про авто розповіли на сайті ТопЖир.

Спорткар важить трохи більше 600 кг Фото: topgir.com.ua

Американська компанія Vanderhall Motor Works з 2010 року займається випуском оригінальних триколісних спортивних авто. Конструктори вже створили п'ять різних їхніх моделей із бензиновими та електричними моторами.

Компанія Vanderhall спеціалізується на триколісних авто Фото: topgir.com.ua

Дрібносерійний родстер Vanderhall Venice Speedster презентували в 2017 році. Двомісний спорткар вирізняється цікавим дизайном із широкою решіткою радіатора і невеликим склом козирком.

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Кермо Vanderhall Venice Speedster оздоблене деревом. За шкіряними спортивними кріслами розташовані дуги безпеки. Оснащення охоплює підсилювач керма, аудіосистему і ABS.

Спорткар отримав аудіосистему і підсилювач керма Фото: topgir.com.ua

Спорткар оснащений 1,4-літровим турбомотором General Motors зі збільшеною до 182 к. с. потужністю і 6-ступінчастою автоматичною КПП. Він важить трохи більше 600 кг, тому розганяється до 100 км/год за 5 с і розвиває 220 км/год. Продавець оцінив авто в 34 500 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що реставратори відновили перший триколісний мотоцикл розробки київського заводу.

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