На продажу выставили редчайший итальянский спорткар с двигателем от Ford Mustang (фото)

Спорткар способен разгоняться от 0 до 100 км/ч примерно за 5 секунд, а максимальная скорость составляет 275 км/ч. Сейчас максимальная ставка за лот составляет $80 000.

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На аукцион Bring a Trailer выставили редкий итальянский спорткар DeTomaso Guara Barchetta 1996 года. Всего было построено 10 экземпляров этой модели. Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Модель Guara является последним проектом основателя DeTomaso Алехандро де Томазо. Спорткар выпускался в кузовах купе, кабриолет и баркетта (кабриолет без крыши) с 1993 по 2004 год. Автомобиль в кузове баркетта был самым редким.

DeTomaso Guara основана на гоночном автомобиле Maserati Barchetta. Алехандро де Томазо удлинил шасси автомобиля и доработал его.

С завода DeTomaso Guara Barchetta поставлялся без лобового стекла Фото: Bring a Trailer

Выставленный на аукцион спорткар был куплен новым без двигателя в 1996 году. Позже автомобиль импортировали в США.

DeTomaso Guara отличается необычным дизайном со скрытыми передними фарами. С завода автомобиль поставлялся без лобового стекла, но владелец решил добавить его для повышения практичности.

Интерьер выполнен в красном цвете Фото: Bring a Trailer

Под капотом установлен 4,6-литровый двигатель V8 от Ford Mustang мощностью 305 л.с. Он работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 5 секунд. Максимальная скорость составляет 275 км/ч.

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Спорткар обладает отличным состоянием и не нуждается в ремонте. Пробег авто составляет всего 9400 км. Торги за лот заканчиваются через 7 дней, а сейчас максимальная ставка составляет $80 000.

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