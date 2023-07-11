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Авто

40-летие легенды: Peugeot отпраздновали юбилей одной из самых популярных моделей (фото)

Peugeot 205, хэтчбек Peugeot, Peugeot 205 GTi
Фото: Stellantis | Серийный Peugeot 205 и его раллийная версия

Выпущено свыше 5 миллионов Peugeot 205. Палитра модели была широкой и разнообразной — она включала кабриолет, заряженные версии и модификации для ралли "Париж-Дакар".

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Знаменитый Peugeot 205 отмечает свое 40-летие. Он считается одной из самых знаковых моделей в истории французской марки. Об этом сообщает сайт концерна Stellantis.

Peugeot 205, хэтчбек Peugeot, Peugeot 205 GTi Fullscreen
Peugeot 205 презентовали 40 лет назад
Фото: Stellantis

Хэтчбэк Peugeot 205 дебютировал в 1983 году и выпускался вплоть до 1998 года. За 15 лет выпущено свыше 5 миллионов этих авто и в свое время это была самая массовая модель Peugeot. Лишь преемник Peugeot 206 превзошел этот показатель.

Peugeot 205 был недорогим, но при этом стильным и отличным в управлении. Он стал первым французским компактным авто с экономичным дизелем, но также предлагали заряженный 128-сильный Peugeot 205 GTi и даже лимитированный вариант Turbo 16 мощностью 200 л. с.

Peugeot 205, хэтчбек Peugeot, Peugeot 205 GTi Fullscreen
Заряженный Peugeot 205 GTi оказался очень популярным
Фото: Stellantis

Наряду с хэтчбеком выпускали и кабриолет Peugeot 205. Кроме того, со временем линейку пополнили роскошные версии от Lacoste, а также оригинальный вариант Junior с отделкой салона джинсовой тканью.

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Компактный хэтчбек прославился и в автоспорте. Его гоночные версии выиграли 16 этапов чемпионата мира по ралли WRC и даже дважды побеждали в легендарном марафоне "Париж-Дакар".

Peugeot 205, хэтчбек Peugeot, Peugeot 205 GTi Fullscreen
Кабриолет Peugeot 205
Фото: Stellantis

В музее L’Aventure Peugeot во французском Сошо организовали празднование юбилея модели 205. На мероприятии знаменитый хэтчбек встретился со своим прямым наследником – обновленным электрокаром Peugeot e-208.

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