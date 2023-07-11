40-річчя легенди: Peugeot відсвяткували ювілей однієї з найпопулярніших моделей (фото)

Випущено понад 5 мільйонів Peugeot 205. Палітра моделі була широкою і різноманітною — вона включала кабріолет, заряджені версії та модифікації для ралі "Париж-Дакар".

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Знаменитий Peugeot 205 відзначає своє 40-річчя. Він вважається однією з найбільш знакових моделей в історії французької марки. Про це повідомляє сайт концерну Stellantis.

Peugeot 205 презентували 40 років тому Фото: Stellantis

Хетчбек Peugeot 205 дебютував у 1983 році і випускався аж до 1998 року. За 15 років випущено понад 5 мільйонів цих авто і свого часу це була наймасовіша модель Peugeot. Лише наступник Peugeot 206 перевершив цей показник.

Peugeot 205 був недорогим, але при цьому стильним і чудовим у керуванні. Він став першим французьким компактним авто з економічним дизелем, але також пропонували заряджений 128-сильний Peugeot 205 GTi і навіть лімітований варіант Turbo 16 потужністю 200 к. с.

Заряджений Peugeot 205 GTi виявився дуже популярним Фото: Stellantis

Поряд із хетчбеком випускали і кабріолет Peugeot 205. Крім того, з часом лінійку поповнили розкішні версії від Lacoste, а також оригінальний варіант Junior з оздобленням салону джинсовою тканиною.

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Компактний хетчбек прославився і в автоспорті. Його гоночні версії виграли 16 етапів чемпіонату світу з ралі WRC і навіть двічі перемагали в легендарному марафоні "Париж-Дакар".

Кабріолет Peugeot 205 Фото: Stellantis

У музеї L'Aventure Peugeot у французькому Сошо організували святкування ювілею моделі 205. На заході знаменитий хетчбек зустрівся зі своїм прямим спадкоємцем — оновленим електрокаром Peugeot e-208.

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