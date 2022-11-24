Друге життя класики: культовий Peugeot 80-х повернули у виробництво (фото)

Peugeot 205 GTI не змінився зовні, проте заряджений хетчбек осучаснили. Він отримав суттєву надбавку в потужності та доопрацьоване шасі.

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Знаменитий Peugeot 205 GTi отримав друге життя. Популярний заряджений хетчбек 80-х повернули у виробництво у Великій Британії та продають за 55 000 фунтів стерлінгів ($65 000). Про це повідомляє офіційний сайт компанії-виробника.

[ + – ] Потужність 1,9-літрового двигуна підняли до 200 к. с.

Відродити Peugeot 205 GTi взялася компанія Tolman Engineering, причому автомобіль допрацювали. Візуально нічого не видає новороб, але його "начинка" осучаснена.

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Кузов Peugeot 205 GTi проходить антикорозійну обробку й отримує спеціальне керамічне покриття. У салоні з'явилося нове оздоблення сидінь, а кермо обшили алькантарою. На панелі приладів з'явився екран бортового комп'ютера, а обладнання поповнили центральний замок і сучасна акустика Blaupunkt із Bluetooth.

[ + – ] У салоні покращено оздоблення

Потужність 1,9-літрового двигуна збільшена зі 128 до 200 к. с. завдяки новим розподільним валам, вихлопу й електронному блоку управління. Механічна 5-ступінчаста КПП удосконалена та працює плавніше.

[ + – ] Ходову хетчбека допрацювали

Новий Peugeot 205 GTi не тільки став відчутно швидшим, а й керується краще. Він отримав самоблокувальний диференціал, рульове управління переналаштоване, а в підвісці замінили стабілізатори і встановили регульовані амортизатори Bilstein. Уповільнюють хетчбек сучасні гальма від AP Racing.

Раніше Фокус розповідав, про спеціальний 200-сильний Peugeot 205 з повним приводом. Його випустили лімітованою серією і зараз він коштує понад 200 тисяч доларів.

Також ми писали, що знаменитий пікап Chevrolet 50-х відродили у форматі електрокара.