Вторая жизнь классики: культовый Peugeot 80-х вернули в производство (фото)

Peugeot 205 GTI не изменился внешне, однако заряженный хэтчбек осовременнили. Он получил существенную прибавку в мощности и доработанное шасси.

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Знаменитый Peugeot 205 GTi получил вторую жизнь. Популярный заряженный хэтчбек 80-х вернули в производство в Великобритании и продают за 55 000 фунтов стерлингов ($65 000). Об этом сообщает официальный сайт компании-производителя.

[ + – ] Мощность 1,9-литрового мотора подняли до 200 л. с.

Возродить Peugeot 205 GTi взялась компания Tolman Engineering, причем автомобиль доработали. Визуально ничего не выдает новодел, но его "начинка" осовременена.

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Кузов Peugeot 205 GTi проходит антикоррозийную обработку и получает специальное керамическое покрытие. В салоне появилась новая отделка сидений, а руль обшили алькантарой. На панели приборов появился дисплей бортового компьютера, а оснащение пополнили центральный замок и современная акустика Blaupunkt с Bluetooth.

[ + – ] В салоне улучшена отделка

Мощность 1,9-литрового двигателя увеличена со 128 до 200 л. с. благодаря новым распредвалам, выхлопу и электронному блоку управления. Механическая 5-ступенчатая КПП усовершенствована и работает более плавно.

[ + – ] Ходовую хэтчбека доработали

Новый Peugeot 205 GTi не только стал ощутимо быстрее, но и управляется лучше. Он получил самоблокирующийся дифференциал, рулевое управление перенастроено, а в подвеске заменили стабили стабилизаторы и установили регулируемые амортизаторы Bilstein. Замедляют хэтчбек современные тормоза от AP Racing.

Ранее Фокус рассказывал, про особый 200-сильный Peugeot 205 с полным приводом. Его выпустили лимитированной серией и сейчас он стоит свыше 200 тысяч долларов.

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