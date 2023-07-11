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Авто

Невероятное везение: электромобиль Tesla остался невредимым после падения дерева (видео)

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Фото: twitter.com/alilakrakbi | Tesla Model 3 получила только повреждение крыши

Tesla Model 3 удивила пользователей своей прочностью. Стеклянная крыша электромобиля настолько крепкая, что может выдерживать силу, которая в 5,85 раза превышает вес авто.

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В Нидерландах на прошлой неделе произошел сильный шторм. Из-за непогоды на электромобиль Tesla Model 3 упало дерево, но автомобиль получил только повреждения крыши. Фото и видео опубликовал друг владельца авто в Twitter.

Во время шторма прямо на крышу электромобиля приземлился обломок ствола дерева. Несмотря на то, что автомобиль оснащен стеклянной крышей, она смогла выдержать удар.

Владелец Tesla Model 3 узнал о том, что его автомобиль пострадал с помощью фирменного приложения. К счастью, он не находился внутри авто во время инцидента.

"Я не могу представить, что было бы, если бы это был другой автомобиль", — сказал друг владельца Tesla Model 3.

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На снимках видно, что осколки крыши упали на задний ряд сидений. Теперь электромобиль нуждается в ремонте. Все внутренние детали авто остались целыми.

Крыша Tesla Model 3 может выдерживать силу, которая в 5,85 раза превышает вес авто. Снаряженная масса электромобиля составляет 1616 кг. К тому же электромобиль несколько лет подряд признают самым безопасным автомобилем в своем классе.

Ранее Фокус рассказал, что Tesla объявила о новом рекорде продаж электромобилей.