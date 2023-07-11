Неймовірне везіння: електромобіль Tesla залишився неушкодженим після падіння дерева (відео)

Tesla Model 3 здивувала користувачів своєю міцністю. Скляний дах електромобіля настільки міцний, що може витримувати силу, яка в 5,85 раза перевищує вагу авто.

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У Нідерландах минулого тижня стався сильний шторм. Через негоду на електромобіль Tesla Model 3 впало дерево, але автомобіль зазнав лише пошкоджень даху. Фото і відео опублікував друг власника авто у Twitter.

Під час шторму прямо на дах електромобіля приземлився уламок стовбура дерева. Попри те, що автомобіль оснащений скляним дахом, він зміг витримати удар.

Власник Tesla Model 3 дізнався про те, що його автомобіль постраждав за допомогою фірмового додатка. На щастя, він не перебував усередині авто під час інциденту.

"Я не можу уявити, що було б, якби це був інший автомобіль", — сказав друг власника Tesla Model 3.

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На знімках видно, що осколки даху впали на задній ряд сидінь. Тепер електромобіль потребує ремонту. Усі внутрішні деталі авто залишилися цілими.

Дах Tesla Model 3 може витримувати силу, яка в 5,85 раза перевищує вагу авто. Споряджена маса електромобіля становить 1616 кг. До того ж електромобіль кілька років поспіль визнають найбезпечнішим автомобілем у своєму класі.

Раніше Фокус розповів, що Tesla оголосила про новий рекорд з продажів електромобілів.