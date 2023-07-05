Tesla платитиме водіям за керування електромобілями

Водіям доведеться активно їздити на електромобілях Tesla протягом трьох місяців. За словами виробника, це допоможе зробити автомобілі безпечнішими та ефективнішими.

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Tesla збирається провести набір водіїв для збору даних про поїздки. Це допоможе виробникові поліпшити стабільність роботи автопілота. Про це розповіли на сайті Electrek.

Співробітники Tesla проводять безліч тестувань перед випуском чергового оновлення систем Autopilot і Full Self-Driving. Проте цього може бути недостатньо, через що виробнику доводиться збирати дані від своїх клієнтів.

Tesla офіційно наймає водіїв-випробувачів у США. Вони протягом кількох місяців активно їздитимуть на електромобілях і ділитимуться даними про поїздки.

"Ми шукаємо високомотивованого співробітника, який приєднається до нашої команди зі збору даних про транспортні засоби. У роль оператора транспортного засобу входить збір даних, які сприятимуть підвищенню продуктивності наших транспортних засобів. Ця роль вимагає високого рівня гнучкості, уваги до деталей і здатності працювати в динамічному середовищі, що швидко змінюється. Можливі денні/нічні зміни. Це довільна, тимчасова посада. Передбачається, що призначення триватиме 3 місяці", — йдеться в описі до вакансії.

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У Tesla зазначили, що для роботи не потрібна освіта. Єдиною умовою є "чистий водійський стаж як мінімум 4 роки".

Раніше Фокус повідомляв, що в США автопілот Tesla звинуватили в 736 ДТП.