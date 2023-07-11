Футуристичный беспилотный автобус Tesla рассекретили до премьеры (видео)

Автобус рассчитан на 12 посадочных мест и может самостоятельно перевозить пассажиров до точки назначения. Новинка может дебютировать в Лас-Вегасе и работать в туннеле Las Vegas Loop.

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Прототип автономного автобуса Tesla впервые показали на видео. Новинка разработана для компании Илона Маска The Boring Company. Об этом рассказали на сайте InsideEVs.

Прототип автобуса находится на очень ранней стадии разработки. Он имеет большую площадь остекления и выглядит необычно.

Автобус рассчитан на 12 посадочных мест. Вероятнее всего, колеса будут скрыты кузовными панелями.

Пока рано говорить о том, как будет выглядеть серийная версия автобуса. Технические характеристики также держат в секрете.

The Boring Company была основана в 2016 году Илоном Маском. Компания занимается разработкой внутригородских туннелей. Одним из проектов The Boring Company является Las Vegas Loop в Лас-Вегасе.

Важно

Tesla будет платить водителям за управление электромобилями

По слухам, пассажирский автобус будет перевозить пассажиров между разными частями города. В кабине будет предусмотрено место для водителя, который сможет управлять автомобилем при необходимости.

Ранее Фокус сообщал, что индийская компания Tresa Motors представила необычный электрический грузовик Model V0.1 в стиле Tesla Cybertruck.