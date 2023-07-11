Новий футуристичний безпілотний автобус Tesla розсекретили до прем'єри (відео)

Автобус розрахований на 12 місць і може самостійно перевозити пасажирів до точки призначення. Новинка може дебютувати у Лас-Вегасі та працювати у тунелі Las Vegas Loop.

Related video

Прототип автономного автобуса Tesla уперше показали на відео. Новинка розроблена для компанії Ілона Маска The Boring Company. Про це повідомили на сайті InsideEVs.

Прототип автобуса Tesla знаходиться на ранній стадії розробки. Він має незвичайний вигляд з великою кількістю вікон.

Автобус розрахований на 12 посадкових місць. Найімовірніше, колеса будуть приховані кузовними панелями авто.

Поки що рано говорити про те, як виглядатиме серійна версія автобуса. Технічні характеристики також тримають у секреті.

The Boring Company була заснована у 2016 році Ілоном Маском. Компанія займається розробкою внутрішньоміських тунелів. Одним з проєктів The Boring Company є Las Vegas Loop у Лас-Вегасі.

Важливо

Tesla платитиме водіям за керування електромобілями

За чутками, пасажирський автобус перевозитиме пасажирів між різними частинами міста. У кабіні буде передбачено місце для водія, який зможе керувати автомобілем за потреби.

Раніше Фокус повідомляв, що індійська компанія Tresa Motors представила незвичайну електричну вантажівку Model V0.1 у стилі Tesla Cybertruck.