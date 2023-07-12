Знаменитый британский автопроизводитель представил свой первый электромобиль (фото)

Caterham Project V получил классический дизайн и весит всего 1190 кг. Спорткар способен разгоняться от 0 до 100 км/ч менее чем за 4,5 секунды, а максимальная скорость составляет 230 км/ч.

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Британский автопроизводитель Caterham показал свой первый спортивный электромобиль Project V. Автомобиль получил стильный дизайн в ретро-стиле и получился очень легким. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Caterham Project V был продемонстрирован перед Фестивалем скорости в Гудвуде. Это электрическое купе, которое может дебютировать в 2025 или 2026 году.

Спорткар разработан новым главным дизайнером Caterham Энтони Джаннарелли. Дизайн новинки вдохновлен классическими британскими спортивными моделями прошлого столетия.

Спереди расположены круглые фары, под которыми находятся дневные ходовые огни. Также автомобиль получил компактную решетку радиатора.

Спереди расположена компактная решетка радиатора Фото: Caterham

Сзади установлены минималистичные фонари и массивный диффузор. На крышке багажника расположен спойлер.

Задняя часть спорткара получила минималистичный дизайн Фото: Caterham

Новинка получила 19-дюймовые и 20-дюймовые колесные диски спереди и сзади соответственно. Они обуты в шины Michelin Pilot Sport 4S.

В интерьере установлен большой дисплей информационно-развлекательной системы. Панель приборов является цифровой, но выполнена в классическом стиле.

Caterham Project V получил цифровую панель приборов Фото: Caterham

Спорткар имеет три посадочных места. Как опция будет доступна версия с четырьмя сидениями.

Caterham Project V оснащен электромотором мощностью 268 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает менее 4,5 секунды, а максимальная скорость составляет 230 км/ч.

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Электромобиль получил литий-ионный аккумулятор емкостью 55 кВт⋅час. Запас хода составляет до 400 км на одном заряде по циклу WLTP. Автомобиль весит всего 1190 кг.

Стоимость электрокара пока держат в секрете. Подробные характеристики и цены станут известны позже.

Ранее Фокус писал, что в Великобритании презентовали концептуальный электромобиль Nyobolt EV.