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Авто

Британцы показали легкий электромобиль для гонок в ретро-стиле (фото)

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Фото: Caterham | Caterham EV Seven стал первым электромобилем в истории британского бренда

Caterham EV Seven основан на модели Seven и предназначен для поездок по гоночному треку. Спорткар оснащается 240-сильным электромотором и способен разгоняться до сотни всего за 4 секунды.

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Британский автопроизводитель Caterham представил свой первый электромобиль — EV Seven. Концепт сохранил традиционный дизайн и весит менее 700 кг. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.

Caterham EV Seven основан на увеличенной версии шасси модели Seven. Внутри установлена аккумуляторная батарея с иммерсионным охлаждением.

Отличить электрическую версию от бензиновой можно по надписям "sEVen" на кузове и отсутствию выхлопных патрубков. Концепт окрашен в белый цвет и цвет хаки.

Caterham EV Seven Fullscreen
На кузов спорткара нанесли графику с надписью "sEVen"
Фото: Caterham

Caterham EV Seven весит всего на 70 кг больше бензиновой модели. Батарея имеет емкость 51 кВт⋅ч и размещена в моторном отсеке. Она поддерживает быструю зарядку до 152 кВт.

Caterham EV Seven Fullscreen
Caterham EV Seven весит менее 700 кг
Фото: Caterham

Электрокар оснащается электромотором мощностью 240 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 4 секунды.

На авто установлены дифференциал повышенного трения, система рекуперативного торможения, четырехпоршневые тормозные суппорты и регулируемые амортизаторы Bilstein. Некоторые детали позаимствованы от модели Seven 420 Cup.

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Публичная премьера концепта EV Seven запланирована на фестиваль скорости в Гудвуде в июле. В конце 2023 года Caterham представит еще один полностью электрический концепт.

Ранее Фокус писал, что британская компания Radical представила гоночный суперкар SR10 XXR.