Легендарный британский автопроизводитель готовит свой первый электромобиль (фото)

Электрокар обещают сделать очень легким и быстрым, чтобы не разочаровать поклонников Caterham. Дизайн новинки представят уже в ближайшие месяцы в честь 50-летия бренда.

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Британский автопроизводитель Caterham готовит свой первый в истории электрический спорткар. Об этом сообщили на сайте Autocar.

Caterham прославились благодаря выпуску легкого спорткара Seven, который ориентирован на гоночный трек. Он выпускается с 1973 года и до сих пор пользуется большим спросом среди автолюбителей со всего мира.

Caterham 7 выпускается с 1973 года Фото: Caterham

Новый электрокар будет кардинально отличаться от привычных моделей бренда. Тем не менее электрическая модель, как и другие автомобили Caterham, будет придерживаться философии "легкость прежде всего".

Электрокар будет создан при поддержке японской фирмы VT Holdings. Дизайн новинки представят уже в ближайшие месяцы в честь 50-летия Caterham.

Отдел дизайна Caterham возглавляет Энтони Джаннарелли. Он создал внешний вид таких автомобилей как W Motors Lykan Hypersport и Jannarelly Design-1.

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Джаннарелли заявил, что электромобиль будет таким же легким спортивным автомобилем, как и Seven. Он добавил, что новая модель станет "лицом Caterham".

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