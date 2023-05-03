Легендарний британський автовиробник готує перший електромобіль (фото)

Електрокар обіцяють зробити дуже легким і швидким, щоб не розчарувати шанувальників Caterham. Дизайн новинки представлять вже найближчими місяцями на честь 50-річчя бренду.

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Британський автовиробник Caterham готує свій перший в історії електричний спортивний автомобіль. Про це повідомили на сайті Autocar.

Caterham прославилися завдяки випуску легкого спорткара Seven, орієнтованого на трек. Він випускається з 1973 року і досі має великий попит серед автолюбителів з усього світу.

Caterham 7 випускається з 1973 року Фото: Caterham

Новий електрокар кардинально відрізнятиметься від звичних моделей бренду. Проте електрична модель, як й інші автомобілі Caterham, дотримуватиметься філософії "легкість понад усе".

Електрокар буде створений за підтримки японської компанії VT Holdings. Дизайн новинки представлять вже найближчими місяцями на честь 50-річчя Caterham.

Відділ дизайну Caterham очолює Ентоні Джаннареллі. Він створив зовнішній вигляд таких автомобілів як W Motors Lykan Hypersport та Jannarelly Design-1.

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Джаннареллі заявив, що електромобіль буде таким же легким спортивним автомобілем, як і Seven. Він додав, що нова модель стане "обличчям Caterham".

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