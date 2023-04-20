У Китаї презентували швидкісний спорткар за ціною Skoda Octavia (фото, відео)

Neta GT Speedster запропонують у версіях на 231 та 462 к. с. та топовий варіант зможе розганятися до 100 км/год за 3,7 с. Запас ходу кабріолету становить від 560 до 660 км, залежно від версії.

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На автосалоні Шанхай дебютував новий Neta GT Speedster. Спортивний електричний кабріолет надійде у продаж із третього кварталу цього року за ціною від 178 800 до 226 800 юанів ($26 000 – 33 000) – на рівні нової Skoda Octavia. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

На вибір запропонують версії на 231 та 462 л. с. Фото: CarNewsChina

Новий Neta GT Speedster — відкрита версія представленого раніше купе Neta E. Чотиримісне авто досягає 4715 мм у довжину при колісній базі 2770 мм. Китайський електромобіль відрізняється елегантним дизайном з плавними формами кузова, вираженим "носом" та вигнутими діодними фарами.

Салон оздоблений алькантарою Фото: CarNewsChina У передніх та задніх сидінь оздоблення різного кольору Фото: CarNewsChina

Салон Neta GT Speedster оброблений алькантарою, причому на передніх та задніх сидіннях вона різного кольору. Електрокар отримав віртуальний щиток приладів та великий тачскрин портретного формату. За спинками задніх сидінь передбачені відсіки для гоночних шоломів.

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Китайський електромобіль Neta GT Speedster запропонують у задньопривідній 231-сильній та повнопривідній 462-сильній версіях. Розгін до 100 км/год займе 6,7 і 3,7 секунди, відповідно, а максимальна швидкість буде обмежена на 190 км/год.

Спорткар Neta GT Speedster буде доступний з батареями ємністю 64 та 74 кВт∙год. Запас ходу становитиме від 560 до 660 км.

Раніше Фокус повідомляв, що на автошоу у Шанхаї дебютував розкішний електромобіль Hongqi із запасом ходу до 1000 км.

Також ми писали, що на цьому автосалоні дебютував незвичайний китайський електрокар, у якого аж сім дверей.