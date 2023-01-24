Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

У Китаї презентували недорогий електричний спорткар із розгоном як у Ferrari (фото)

Електромобіль Neta E, китайський електромобіль, новий Neta E, електричний спорткар
Фото: CarNewsChina | Neta E — електричне чотиримісне купе

Чотиримісне спортивне купе Neta E доступне у версіях потужністю 228 та 460 к. с. Запас ходу електрокара в "далекобійній" версії досягає 660 км.

Related video

Китайська корпорація Hozon Auto презентувала нову модель Neta E. Електричний спортивний автомобіль стане доступним для замовлення з березня, а його виробництво стартує до кінця першого півріччя 2023 року. Про це повідомляється на сайті Autohome.

Електромобіль Neta E, китайський електромобіль, новий Neta E, електричний спорткар Fullscreen
Спорткар коштуватиме менше 50 000 доларів
Фото: CarNewsChina

Neta E – чотиримісне спорткупе із елегантним дизайном. У нього вигнутий дах, виражений "ніс" та плавні лінії кузова. Вигнуті фари розтягнуті на крила.

Важливо
Розкрито нові подробиці та характеристики флагманського електромобіля Kia EV9 (фото)
Розкрито нові подробиці та характеристики флагманського електромобіля Kia EV9 (фото)

Габарити Neta E 2023:

  • Довжина – 4715 мм
  • Ширина – 1979 мм
  • Висота – 1418 мм
  • Колісна база – 2770 мм
  • Маса – 1820 кг
Електромобіль Neta E, китайський електромобіль, новий Neta E, електричний спорткар Fullscreen
Топова версія розганяється до 100 км/год за 3 с
Фото: CarNewsChina

Салон Neta E на презентації не показали, зате розкрили характеристики авто. Китайський електромобіль запропонують у задньопривідній 228-сильній та повнопривідній 460-сильній версіях. В останньому випадку розгін до 100 км/год займе лише 3 с – на рівні Ferrari F8 Tributo. У той же час максимальна швидкість невелика – обмежена на 190 км/год.

Електромобіль Neta E, китайський електромобіль, новий Neta E, електричний спорткар Fullscreen
Запас ходу електрокара досягає 660 км.
Фото: CarNewsChina

На вибір запропонують два варіанти батареї — запас ходу електрокара становитиме 560 і 660 км. Вартість спорткара не розголошують, але відомо, що вона не перевищить 50 000 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що презентовано новий електромобіль Polestar 2 від Volvo. Його топова версія розганяється до 100 км/год за 4,1 с.