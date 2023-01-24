У Китаї презентували недорогий електричний спорткар із розгоном як у Ferrari (фото)

Чотиримісне спортивне купе Neta E доступне у версіях потужністю 228 та 460 к. с. Запас ходу електрокара в "далекобійній" версії досягає 660 км.

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Китайська корпорація Hozon Auto презентувала нову модель Neta E. Електричний спортивний автомобіль стане доступним для замовлення з березня, а його виробництво стартує до кінця першого півріччя 2023 року. Про це повідомляється на сайті Autohome.

[ + – ] Спорткар коштуватиме менше 50 000 доларів Фото: CarNewsChina

Neta E – чотиримісне спорткупе із елегантним дизайном. У нього вигнутий дах, виражений "ніс" та плавні лінії кузова. Вигнуті фари розтягнуті на крила.

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Габарити Neta E 2023:

Довжина – 4715 мм

Ширина – 1979 мм

Висота – 1418 мм

Колісна база – 2770 мм

Маса – 1820 кг

[ + – ] Топова версія розганяється до 100 км/год за 3 с Фото: CarNewsChina

Салон Neta E на презентації не показали, зате розкрили характеристики авто. Китайський електромобіль запропонують у задньопривідній 228-сильній та повнопривідній 460-сильній версіях. В останньому випадку розгін до 100 км/год займе лише 3 с – на рівні Ferrari F8 Tributo. У той же час максимальна швидкість невелика – обмежена на 190 км/год.

[ + – ] Запас ходу електрокара досягає 660 км. Фото: CarNewsChina

На вибір запропонують два варіанти батареї — запас ходу електрокара становитиме 560 і 660 км. Вартість спорткара не розголошують, але відомо, що вона не перевищить 50 000 доларів.

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