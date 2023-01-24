В Китае презентовали недорогой электрический спорткар с разгоном как у Ferrari (фото)

Четырехместное спортивное купе Neta E доступно в версиях мощностью 228 и 460 л. с. Запас хода электрокара в самой "дальнобойной" версии достигает 660 км.

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Китайская корпорация Hozon Auto презентовала новую модель Neta E. Электрический спорткар станет доступным для заказа с марта, а его производство стартует до конца первого полугодия 2023 года. Об этом сообщается на сайте Autohome.

[ + – ] Спорткар будет стоить менее 50 000 долларов Фото: CarNewsChina

Neta E – четырехместное спорткупе с элегантным дизайном. У него изогнутая крыша, выраженный "нос" и плавные линии кузова. Изогнутые фары растянуты на крылья.

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Габариты Neta E 2023:

Длина – 4715 мм

Ширина – 1979 мм

Высота – 1418 мм

Колесная база – 2770 мм

Масса – 1820 кг

[ + – ] Топовая версия разгоняется до 100 км/ч за 3 с Фото: CarNewsChina

Салон Neta E на презентации не показали, но зато раскрыли характеристики авто. Китайский электромобиль предложат в заднеприводной 228-сильной и полноприводной 460-сильной версиях. В последнем случае разгон до 100 км/ч займет всего 3 с – на уровне Ferrari F8 Tributo. В то же время, максимальная скорость небольшая – ограничена на 190 км/ч.

[ + – ] Запас хода электрокара достигает 660 км Фото: CarNewsChina

На выбор предложат два варианта батареи — запас хода электрокара составит 560 и 660 км. Стоимость спорткара не разглашают, но известно, что она не превысит 50 000 долларов.

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