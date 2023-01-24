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Авто

В Китае презентовали недорогой электрический спорткар с разгоном как у Ferrari (фото)

Электромобиль Neta E, китайский электромобиль, новый Neta E, электрический спорткар
Фото: CarNewsChina | Neta E — электрическое четырехместное купе

Четырехместное спортивное купе Neta E доступно в версиях мощностью 228 и 460 л. с. Запас хода электрокара в самой "дальнобойной" версии достигает 660 км.

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Китайская корпорация Hozon Auto презентовала новую модель Neta E. Электрический спорткар станет доступным для заказа с марта, а его производство стартует до конца первого полугодия 2023 года. Об этом сообщается на сайте Autohome.

Электромобиль Neta E, китайский электромобиль, новый Neta E, электрический спорткар Fullscreen
Спорткар будет стоить менее 50 000 долларов
Фото: CarNewsChina

Neta E – четырехместное спорткупе с элегантным дизайном. У него изогнутая крыша, выраженный "нос" и плавные линии кузова. Изогнутые фары растянуты на крылья.

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Габариты Neta E 2023:

  • Длина – 4715 мм
  • Ширина – 1979 мм
  • Высота – 1418 мм
  • Колесная база – 2770 мм
  • Масса – 1820 кг
Электромобиль Neta E, китайский электромобиль, новый Neta E, электрический спорткар Fullscreen
Топовая версия разгоняется до 100 км/ч за 3 с
Фото: CarNewsChina

Салон Neta E на презентации не показали, но зато раскрыли характеристики авто. Китайский электромобиль предложат в заднеприводной 228-сильной и полноприводной 460-сильной версиях. В последнем случае разгон до 100 км/ч займет всего 3 с – на уровне Ferrari F8 Tributo. В то же время, максимальная скорость небольшая – ограничена на 190 км/ч.

Электромобиль Neta E, китайский электромобиль, новый Neta E, электрический спорткар Fullscreen
Запас хода электрокара достигает 660 км
Фото: CarNewsChina

На выбор предложат два варианта батареи — запас хода электрокара составит 560 и 660 км. Стоимость спорткара не разглашают, но известно, что она не превысит 50 000 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что презентован новый электромобиль Polestar 2 от Volvo. Его топовая версия разгоняется до 100 км/ч за 4,1 с.