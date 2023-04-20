В Китае презентовали скоростной электрический спорткар по цене Skoda Octavia (фото, видео)

Neta GT Speedster предложат в версиях на 231 и 462 л. с. и топовый вариант сможет разгоняться до 100 км/ч за 3,7 с. Запас хода кабриолета составляет от 560 до 660 км, в зависимости от версии.

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На Шанхайском автосалоне дебютировал новый Neta GT Speedster. Спортивный электрический кабриолет поступит в продажу с третьего квартала нынешнего года по цене от 178 800 до 226 800 юаней ($26 000 – 33 000) — на уровне новой Skoda Octavia. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

На выбор предложат версии на 231 и 462 л. с. Фото: CarNewsChina

Новый Neta GT Speedster – открытая версия представленного ранее купе Neta E. Четырехместное авто достигает 4715 мм в длину при колесной базе в 2770 мм. Китайский электромобиль отличается элегантным дизайном с плавными формами кузова, выраженным "носом" и изогнутыми диодными фарами.

Салон отделан алькантарой Фото: CarNewsChina У передних и задних сидений отделка разного цвета Фото: CarNewsChina

Салон Neta GT Speedster отделан алькантарой, причем на передних и задних сиденьях она разного цвета. Электрокар получил виртуальный щиток приборов и большой тачскрин портретного формата. За спинками задних сидений предусмотрены отсеки для гоночных шлемов.

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Китайский электромобиль Neta GT Speedster предложат в заднеприводной 231-сильной и полноприводной 462-сильной версиях. Разгон до 100 км/ч займет 6,7 и 3,7 с, соответственно, а максимальная скорость будет ограничена на 190 км/ч.

Спорткар Neta GT Speedster будет доступен с батареями емкостью 64 и 74 кВт∙ч. Запас хода составит от 560 до 660 км.

Ранее Фокус сообщал, что на автошоу в Шанхае дебютировал роскошный электромобиль Hongqi с запасом хода до 1000 км.

Также мы писали, что на этом автосалоне дебютировал самый необычный китайский электрокар, у которого сразу семь дверей.