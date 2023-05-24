Британці показали легкий електромобіль для перегонів у ретростилі (фото)

Caterham EV Seven заснований на моделі Seven і призначений для поїздок перегоновим треком. Спорткар оснащується 240-сильним електромотором і здатний розганятися до сотні лише за 4 секунди.

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Британський автовиробник Caterham представив свій перший електромобіль — EV Seven. Концепт зберіг традиційний дизайн та важить менше ніж 700 кг. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Caterham EV Seven заснований на збільшеній версії шасі моделі Seven. Всередині встановлено акумуляторну батарею з імерсійним охолодженням.

Відрізнити електричну версію від бензинової можна за написами "sEVen" на кузові та відсутністю вихлопних патрубків. Концепт пофарбований у білий колір та колір хакі.

На кузов спорткара нанесли графіку з написом "sEVen" Фото: Caterham

Caterham EV Seven важить лише на 70 кг більше за бензинову модель. Батарея має місткість 51 кВт·год і розміщена в моторному відсіку. Вона підтримує швидке заряджання до 152 кВт.

Caterham EV Seven важить менше ніж 700 кг Фото: Caterham

Електрокар оснащується електромотором потужністю 240 к.с. і 250 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає лише 4 секунди.

На авто встановлені диференціал підвищеного тертя, система рекуперативного гальмування, чотирипоршневі гальмівні супорти та регульовані амортизатори Bilstein. Деякі деталі запозичені від Seven 420 Cup.

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Публічна прем'єра концепту EV Seven запланована на фестиваль швидкості у Гудвуді у липні. Наприкінці 2023 року Caterham представить ще один повністю електричний концепт.

Раніше Фокус писав, що британська компанія Radical представила гоночний суперкар SR10 XXR.