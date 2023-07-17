Названы самые популярные электромобили в Украине по регионам (фото)

Чаще всего украинцы покупают электромобили с пробегом. Наибольшим спросом пользуются бюджетные модели с большим запасом хода на одном заряде.

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Украинцы стали активнее покупать полностью электрические автомобили. Предпочтения водителей отличаются в зависимости от регионов, где они проживают. Об этом рассказали в ассоциации "Укравтопром".

Всего за первую половину 2023 года в Украине купили 12,6 тысячи электромобилей. Это в три раза больше показателей 2022 года за аналогичный промежуток времени.

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Украинцы стали чаще покупать электромобили: самые популярные модели на рынке (фото)

ТОП-5 регионов по регистрациям электромобилей:

город Киев — 1686 авто (63% подержанные). Львовская область — 1641 авто (87% подержанные). Днепропетровская область — 1102 авто (71% подержанные). Киевская область — 904 авто (64% подержанные). Винницкая область — 781 авто (88% подержанные).

В сегменте новых электромобилей лидирует кроссовер Volkswagen ID.4. В Киеве было куплено 180 таких авто, в Киевской области — 118 авто, в Днепропетровской области — 105 авто, во Львовской области — 72 авто, а в Винницкой области — 32 авто.

Из других стран чаще всего импортируют Nissan Leaf Фото: Nissan

ТОП-3 самых популярных подержанных электромобиля из-за границы:

Nissan Leaf — во Львовской области (280 авто), в Винницкой области (213 авто), в Днепропетровской области (181 авто). Volkswagen ID.4 — в городе Киеве (154 авто). Tesla Model 3 — в Киевской области (67 авто).

Ранее Фокус писал, что в Украине за первую половину 2023 года юридические лица зарегистрировали 9,6 тысячи легковых автомобилей.