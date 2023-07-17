Названо найпопулярніші електромобілі в Україні за регіонами (фото)

Найчастіше українці купують електромобілі з пробігом. Найбільшим попитом користуються бюджетні моделі з великим запасом ходу на одному заряді.

Related video

Українці стали активніше купувати повністю електричні автомобілі. Уподобання водіїв відрізняються залежно від регіонів, де вони проживають. Про це розповіли в асоціації "Укравтопром".

Загалом за першу половину 2023 року в Україні купили 12,6 тисячі електромобілів. Це втричі більше за показники 2022 року за аналогічний проміжок часу.

Важливо

Українці стали частіше купувати електромобілі: найпопулярніші моделі на ринку (фото)

Топ 5 регіонів за реєстраціями електромобілів:

місто Київ — 1686 авто (63% вживані). Львівська область — 1641 авто (87% вживані). Дніпропетровська область — 1102 авто (71% вживані). Київська область — 904 авто (64% вживані). Вінницька область — 781 авто (88% вживані).

У сегменті нових електромобілів лідирує кросовер Volkswagen ID.4. У Києві було куплено 180 таких авто, у Київській області — 118 авто, у Дніпропетровській області — 105 авто, у Львівській області — 72 авто, а у Вінницькій області — 32 авто.

З інших країн найчастіше імпортують Nissan Leaf Фото: Nissan

Топ 3 найпопулярніші вживані електромобілі з-за кордону:

Nissan Leaf — у Львівській області (280 авто), у Вінницькій області (213 авто), у Дніпропетровській області (181 авто). Volkswagen ID.4 — у місті Києві (154 авто). Tesla Model 3 — у Київській області (67 авто).

Раніше Фокус писав, що в Україні за першу половину 2023 року юридичні особи зареєстрували 9,6 тисячі легкових автомобілів.