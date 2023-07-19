Дерзское преступление: в США у припаркованного суперкара Honda украли колеса (фото)

Комплект колесных дисков для Acura NSX Type S стоит от 8000 до 10 000 долларов. Также преступники повредили дорогостоящий суперкар, когда поставили его на кирпичи.

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В Сан-Франциско преступники украли колеса от заряженного суперкара Acura NSX Type S. Автомобиль был припаркован на стоянке в аэропорту. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Владелец оставил свой суперкар на стоянке на ночь. Уже утром он увидел свой автомобиль без колес и на кирпичах.

Колесные диски для Acura NSX Type S стоят примерно по 2300 долларов. Полный комплект обойдется от 8000 до 10 000 долларов.

Выяснилось, что украденные колеса не стали единственно проблемой для владельца Acura NSX Type S. Кирпичи были поставлены небрежно, из-за чего были повреждены пороги авто. Также на заднем бампере появились царапины.

Суперкар был оставлен на стоянке всего на одну ночь Фото: Reddit Преступники поставили суперкар на кирпичи Фото: Reddit У суперкара обнаружили несколько повреждений Фото: Reddit

Acura NSX Type S была выпущена ограниченным тиражом всего в 350 экземпляров. Стоимость каждого экземпляра составляет более 200 тысяч долларов.

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Суперкар оснащается гибридной силовой установкой с 3,5-литровым турбированным двигателем V6 и тремя электромоторами суммарной мощностью 600 л.с. и 667 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2,9 секунды, а максимальная скорость составляет 307 км/ч.

Ранее Фокус писал, что в США нашли Acura NSX 1995 года с рекордным пробегом.