Провоцирует рак: в Европе могут запретить использовать хром в отделке автомобилей

Во время нанесения хромового покрытия выделяется большое количество вредных выбросов. В Европейском Союзе планируют ввести запрет уже с 2024 года.

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В Европейском Союзе предложили запретить использовать хром в отделке автомобилей. По словам экспертов, этот материал является слишком токсичным. Об этом рассказали на сайте Autocar.

Многие автопроизводители дополняют свои автомобили хромированным деталями, чтобы сделать их внешний вид более премиальным. Новое исследование показало, что этот материал является источником хронического рака легких.

Во время нанесения хромового покрытия выделяется большое количество вредных выбросов. Они считаются в 500 раз токсичнее, чем дизельное топливо.

Химические депрессоры дыма могут уменьшить эти выбросы, но содержат перфторалкильные и полифторалкильные вещества. Они также токсичны и вредны для людей.

В ЕС хотят ввести запрет на этот материал с 2024 года. К нему планирует присоединиться и американский штат Калифорния, который известен своим стремлением к сокращению вредных выбросов.

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Евросоюз утвердил запрет на бензиновые и дизельные авто с уступками Германии

"Исследуются экологически чистые материалы. Пришло время немного изменить правила игры и выйти за пределы хрома", — сказал главный дизайнер Renault Жиль Видаль.

Ранее Фокус сообщал, что Польша не поддерживает планы ЕС по сокращению вредных выбросов от автомобилей с 2035 года.