Что чаще всего отвлекает водителей от дороги во время поездки — исследование

Из-за одного отвлекающего фактора почти 18% опрошенных водителей чуть не попали в ДТП. Автомобилисты могли не успеть вовремя среагировать на ситуацию на дороге.

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В Skoda провели масштабное исследование, которое показало, что чаще всего отвлекает водителей от поездки. Опрос прошли десятки тысяч автомобилистов из Великобритании. Об этом рассказали на сайте automotiveblog.co.uk.

Около 70% британских водителей заявили, что дети часто отвлекают их во время вождения. Примерно каждый четвертый автомобилист чуть не попал в ДТП из-за этого.

Непослушные дети часто отвлекают водителей от дороги Фото: raisingchildren.net.au

Эксперты отметили, что такая тенденция связана с летними каникулами. В это время обычно и происходят основные семейные поездки.

Чаще всего водители отвлекаются от дороги из-за того, что дети начинают спорить и кричать. В большинстве случаев, чтобы успокоить их, требуется непосредственное участие водителя.

Около 53% водителей заявили, что отрывают глаза от дороги, чтобы отчитать своих детей. Из них 79% автомобилистов тратили на это менее 10 секунд.

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В Министерстве транспорта поделились, что в 2021 году в Великобритании произошло 2336 ДТП из-за того, что водители отвлеклись от дороги. Автомобилисты не успевали вовремя среагировать на ситуацию на дороге.

Ранее Фокус сообщал, что эксперты рассказали, какое место внутри автомобиля является самым опасным в случае ДТП.