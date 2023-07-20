Що найчастіше відриває увагу водіїв від дороги під час поїздки — дослідження

Через один відволікаючий фактор майже 18% опитаних водіїв ледь не потрапили в ДТП. Автомобілісти могли не встигнути вчасно зреагувати на ситуацію на дорозі.

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У Skoda провели масштабне дослідження, яке показало, що найчастіше відриває увагу водіїв від поїздки. Опитування пройшли десятки тисяч автомобілістів із Великої Британії. Про це розповіли на сайті automotiveblog.co.uk.

Близько 70% британських водіїв заявили, що діти часто відволікають їх під час водіння. Приблизно кожен четвертий автомобіліст мало не потрапив у ДТП через це.

Неслухняні діти часто відволікають водіїв від дороги Фото: raisingchildren.net.au

Експерти зазначили, що така тенденція пов'язана з літніми канікулами. У цей час зазвичай і відбуваються основні сімейні поїздки.

Найчастіше водії відриваються від дороги через те, що діти починають сперечатися та кричати. У більшості випадків, щоб заспокоїти їх, потрібна безпосередня участь водія.

Близько 53% водіїв заявили, що відривають очі від дороги, щоб відчитати своїх дітей. З них 79% автомобілістів витрачали на це менше ніж 10 секунд.

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У Міністерстві транспорту поділилися, що 2021 року у Великій Британії сталося 2336 ДТП через те, що водії відриваються від дороги. Автомобілісти не встигали вчасно зреагувати на ситуацію на дорозі.

Раніше Фокус повідомляв, що експерти розповіли, яке місце всередині автомобіля є найнебезпечнішим у разі ДТП.