Украинец создал необычные роликовые коньки для бездорожья (видео)

Энтузиаст самостоятельно доработал обычные роликовые коньки, превратив их в необычный транспорт. Они отлично справляются не только с ездой по тротуару, но и с грунтом.

Related video

Блогер из Украины Сергей Гордеев создал необычные роликовые коньки с внедорожными шинами. На них можно ездить не только по дорогам, но и по грунту. Видео опубликовали на YouTube-канале The Q.

Сергей Гордеев часто создает необычные транспортные средства, которые поражают воображение. В этот раз он разработал роликовые коньки, которые позволяют ездить вне дорог.

Умелец взял за основу обычные роликовые коньки, но изготовил новую основу для колес. В итоге получилась цельная конструкция, к которой крепятся внедорожные шины.

Финальным штрихом стало оформление роликовых коньков. Блогер покрасил конструкцию в черный цвет с желтыми полосами. Он дополнил внешний вид наклейкой с надписью "4x4".

Важно

Умелец создал необычный велосипед без колес: на нем можно ездить (видео)

Умелец прокатился на своих роликовых коньках по городу. Видно, что они отлично справляются не только с ездой по тротуару, но и с грунтом. Это делает их очень практичным транспортом.

Блогер прокатился на роликовых коньках вне тротуара Фото: Скриншот

Ранее Фокус рассказал, что украинский блогер Сергей Гордеев создал самый миниатюрный велосипед в мире.

Также мы писали, что умелец построил необычный самокат Scoots McGee V.2 с 35-дюймовыми шинами для бездорожья.