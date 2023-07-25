Українець створив незвичайні роликові ковзани для бездоріжжя (відео)

Ентузіаст самостійно допрацював звичайні роликові ковзани, перетворивши їх на незвичайний транспорт. Вони чудово справляються не тільки з їздою по тротуару, а й із ґрунтом.

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Блогер з України Сергій Гордєєв створив незвичайні роликові ковзани з позашляховими шинами. На них можна їздити не тільки по дорогах, а й по ґрунту. Відео опублікували на YouTube-каналі The Q.

Сергій Гордєєв часто створює незвичайні транспортні засоби, які складно описати словами. Цього разу він розробив роликові ковзани, які дають змогу їздити поза дорогами.

Умілець взяв за основу звичайні роликові ковзани, але виготовив нову основу для коліс. У підсумку вийшла цілісна конструкція, до якої кріпляться позашляхові шини.

Фінальним штрихом стало оформлення роликових ковзанів. Блогер пофарбував конструкцію в чорний колір з жовтими смугами. Він доповнив зовнішній вигляд наклейкою з написом "4x4".

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Умілець проїхався на своїх роликових ковзанах містом. Видно, що вони чудово справляються не тільки з їздою по тротуару, а й із ґрунтом. Це робить їх дуже практичним транспортом.

Блогер проїхався на роликових ковзанах поза тротуаром Фото: Скриншот

Раніше Фокус розповів, що український блогер Сергій Гордєєв створив наймініатюрніший велосипед у світі.

Також ми писали, що умілець побудував незвичайний самокат Scoots McGee V.2 з 35-дюймовими шинами для бездоріжжя.