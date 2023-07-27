Porsche представили самую роскошную зарядную станцию для электрокаров (фото)

Стоимость зарядки электромобиля составляет 33 цента за один киловатт-час. В зарядном салоне есть лаунж-зона, ванные комнаты и автоматы с холодными напитками и закусками.

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Porsche открыли первый в мире зарядный салон для электромобилей. Там есть лаунж-зона, ванные комнаты и автоматы с холодными напитками и закусками. Об этом сообщили на сайте бренда.

Зарядка электромобиля занимает гораздо больше времени, чем заправка автомобиля на АЗС. Именно поэтому владельцам таких авто требуется место, где они смогут скрасить ожидание.

Зарядный салон Porsche находится неподалеку от немецкого города Бинген-на-Рейне. Это здание напоминает футуристическую заправочную станцию.

На крыше зарядного салона установлены солнечные панели, которые подзаряжают шесть быстрых зарядных устройств постоянного тока мощностью 300 кВт. Также рядом установлены четыре зарядных устройства переменного тока мощностью 22 кВт.

Зарядный салон работает при помощи возобновляемых источников энергии Фото: Porsche

Зарядный салон Porsche доступен круглосуточно и работает без выходных. Внутри есть лаунж-зона, в которой владельцы электромобилей могут проводить время с комфортом.

В здании также есть ванные комнаты, торговые автоматы с большим выбором безалкогольных напитков и закусок. Предусмотрена и высокоскоростная сеть Wi-Fi.

Внутри есть торговые автоматы с напитками и закусками Фото: Porsche

Для доступа к зарядным станциям и лаунж-зоне требуется авторизация с помощью сервиса Porsche ID. Помимо этого камеры на территории здания могут автоматически распознать номерные знаки авто, чтобы открыть владельцу доступ.

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Стоимость услуг не превышает цены на других станциях быстрой зарядки в сети Porsche. За пополнение заряда на один киловатт-час нужно заплатить всего 33 цента.

Ранее Фокус рассказал, что Porsche Taycan установил рекорд самой быстрой дальней поездки на электромобиле.