Как подготовиться к экзамену по вождению: советы для новичков

Эксперты назвали несколько эффективных методов, которые помогут вам лучше подготовиться к экзамену по вождению. Среди них есть несколько нетрадиционных способов.

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В Украине отменили ограничение на количество попыток сдачи практических экзаменов на водительское удостоверение. Тем не менее для успешного прохождения все еще требуются определенные усилия. Фокус расскажет, как правильно подготовиться к теоретической и практической частям экзамена по вождению.

Вскоре украинцы смогут не посещать автошколы при обучении вождению. Это позволит самостоятельно изучать ПДД перед сдачей теоретической части экзамена по вождению.

Несмотря на это к экзаменам по вождению следует готовиться заранее. Для этого есть несколько эффективных способов.

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Как подготовиться к теоретической части экзамена по вождению?

Подготовка к теоретической части экзамена по вождению требует определенных усилий Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

Изучение ПДД в автошколе

Самым простым способом изучения ПДД является автошкола. Тем не менее недостаточно просто посещать учебное заведение.

Советы по изучению ПДД в автошколе:

Не бойтесь задавать любые интересующие вас вопросы. Если во время лекции это сделать неудобно, подойдите к преподавателю после занятия.

Конспектируйте все лекции в автошколе. Так вы сможете повторить изученный материал дома.

Регулярно проходите тесты по теоретической части экзамена в интернете. Это поможет вам закрепить изученный материал.

Углубляйтесь в изучение тех вопросов, которые не до конца вам понятны. Простое "заучивание" не поможет вам усвоить весь учебный материал.

Приложения для изучения ПДД:

Driving Rules

В приложении Driving Rules можно изучать ПДД по методу Лейтнера Фото: Скриншот

Приложение Driving Rules содержит 2307 официальных экзаменационных вопросов, полностью соответствующих базе официальных тестов экзамена, утвержденных Главным сервисным центром МВД. Помимо этого к ним прикреплены более 1600 иллюстраций для наглядности.

Главной особенностью приложения является наличие подготовки по методу Лейтнера. Он предполагает интервальное повторение материала во время обучения. Так ученику проще запомнить все экзаменационные вопросы и ответы на них.

Скачать для iOS/iPadOS.

Скачать для Android.

"Дорожные знаки 2023 Украина"

Приложение "Дорожные знаки 2023 Украина" содержит все дорожные знаки в Украине Фото: Скриншот

В приложении "Дорожные знаки 2023 Украина" собраны все знаки, которые можно встретить на дорогах Украины. Чтобы их было проще запомнить, предусмотрен режим обучения, который разделен на билеты.

Скачать для iOS/iPadOS.

Скачать для Android.

"Официальные Тесты ПДД Украины"

В приложении содержится более 2000 вопросов с комментариями от преподавателей автошкол Фото: Скриншот

Приложение "Официальные Тесты ПДД Украины" включает все официальные государственные тесты по ПДД для подготовки к теоретическому экзамену. В приложении можно найти всю актуальную информацию и 3D-иллюстрации.

Всего в приложении содержится более 2000 вопросов с комментариями от преподавателей автошкол. Также вы можете задать любой интересующий вопрос и получить ответ от квалифицированных специалистов.

Скачать для iOS/iPadOS.

Скачать для Android.

Как не допускать ошибки при сдаче теоретической части экзамена по вождению?

Многие кандидаты в водители боятся допустить ошибки во время сдачи теоретической части экзамена по вождению. Этого также можно избежать.

Постарайтесь не торопиться и внимательно прочитайте содержание билета. Даже если ответ кажется вам очевидным, стоит перечитать вопрос, чтобы окончательно убедиться в своей правоте.

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Также не стоит забывать об ограничении по времени. Поэтому сперва отвечайте сразу на те экзаменационные вопросы, которые не вызывают у вас никаких сомнений.

Даже если какой-нибудь вопрос покажется вам непонятным, это не критическая проблема. Попробуйте включить логическое мышление.

Как подготовиться к практической части экзамена по вождению?

Есть несколько способов лучше подготовиться к практической части экзамена по вождению Фото: Скриншот из видео на YouTube-канале МТРК МІСТО

Видеоигры и обучающие программы

Некоторым людям сложно понять, как ведет себя автомобиль на дороге. Чтобы это исправить, можно попрактиковаться в вождении в видеоиграх или специальных программах, которые имитируют вождение по городу.

Попробуйте поездить по городу, соблюдая ПДД и отмечая все свои ошибки, если они возникнут. Так вам будет проще сориентироваться во время экзамена.

Лучшего результата можно добиться с использованием игровых рулей. Тем не менее стоит отметить, что они стоят недешево.

Дополнительные тренировки

Законы не позволяют водить автомобиль самостоятельно лицам, у которых нет водительского удостоверения необходимой категории. Также автомобиль должен быть оснащен дополнительными педалями, предусмотренными для инструктора.

Вы можете дополнительно обучаться вождению с инструктором по договоренности. Это позволит вам лучше подготовиться к практической части экзамена.

Выберите правильный сезон для обучения

Обучение вождению в летний сезон может показаться лучшим вариантом, но эксперты по вождению не согласны с этим. Дело в том, что осенью и зимой ездить становится труднее, что позволит начинающим водителям лучше подготовиться.

Советы по успешной сдаче практической части экзамена по вождению:

постарайтесь справиться с волнением;

будьте вежливы с экзаменатором;

хорошо выспитесь перед экзаменом;

пристегнитесь ремнем безопасности перед началом движения и попросите экзаменатора сделать то же самое;

не выполняйте указания экзаменатора, которые противоречат ПДД;

внимательно следите за дорожными указателями.

Ранее Фокус писал, что в Главном сервисном центре МВД поделились, какой процент учеников сдают обновленные экзамены на права с первой попытки.