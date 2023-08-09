Не включил ручной тормоз: хэтчбек Honda упал в пруд со скалы (видео)

Возле водопада Лодхия Кунд собралось большое количество туристов. Очевидцы сразу же бросились на помощь и вытащили из авто водителя и его дочь.

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В Индии хэтчбек Honda Brio упал со скалы в пруд после того, как водитель забыл поставить авто на ручной тормоз. К счастью, никто серьезно не пострадал. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Инцидент произошел у водопада Лодхия Кунд в индийском регионе Мадхья-Прадеш. Очевидцы заявили, что авто начало скатываться вниз после закрытия багажника.

В автомобиле находился водитель и его 12-летняя дочь. В один момент хэтчбек начал скатываться вниз и упал со скалы, ударившись о камни.

На видео можно заметить, как прохожий пытался остановить автомобиль, но он упал. Мужчине чудом удалось избежать удара о камни.

Очевидцы сразу же бросились на помощь. Водитель и его дочь отделались легкими ушибами.

Местные власти обвинили водителя в "небрежной парковке". По их словам, автомобиль не должен был находиться так близко к краю обрыва.

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Подобные инциденты на водопадах часто происходят в это время года. В таких местах скапливается большое количество туристов.

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