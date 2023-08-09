Не увімкнув стоянкове гальмо: хетчбек Honda впав у ставок зі скелі (відео)

Біля водоспаду Лодхія Кунд зібралася велика кількість туристів. Очевидці одразу ж кинулися на допомогу та витягли з авто водія та його доньку.

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В Індії хетчбек Honda Brio впав зі скелі в ставок після того, як водій забув поставити авто на стоянкове гальмо. На щастя, ніхто серйозно не постраждав. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Інцидент стався біля водоспаду Лодхія Кунд в індійському регіоні Мадхья-Прадеш. Очевидці заявили, що авто почало скочуватися вниз після закриття багажника.

В автомобілі перебував водій та його 12-річна донька. В один момент хетчбек почав скочуватися вниз і впав зі скелі, вдарившись об каміння.

На відео можна помітити, як один з перехожих намагався зупинити автомобіль, але він упав. Чоловікові дивом вдалося уникнути удару об каміння.

Очевидці одразу ж кинулися на допомогу. Водій і його донька відбулися легкими забоями.

Місцева влада звинуватила водія в "недбалому паркуванні". За їхніми словами, автомобіль не повинен був перебувати так близько до краю обриву.

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Подібні інциденти на водоспадах часто трапляються в цю пору року. У таких місцях скупчується велика кількість туристів.

Раніше Фокус повідомляв, що великою аварією відзначився зліт власників Hyundai i30 N в околицях Гонконгу.